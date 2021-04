La Superlega dei 12 ricchi sfuma dopo appena 48 ore “Il progetto è da riconsiderare” Sei squadre inglesi si ritirano Anche l’Inter si sfila | silenzio di Juve e Milan

Advertising

lorepregliasco : La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto… - fraletizia : Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari a… - MaxCallegari : Risultati attuali e partecipazioni recenti alla #Champions di alcuni dei club della #SuperLega - yoliebes : RT @fraletizia: Ok, ora che siamo tornati al calcio dei tifosi immagino che si torni a giocare tutti alle 15, con prezzi popolari allo stad… - simokelevra : RT @lorepregliasco: La #SuperLega era un'idea criticabilissima, ma l'ipocrisia populista 'il calcio è dei tifosi!!11!' mi sembra molto pegg… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega dei

...competizione europea perche' il sistema esistente non funziona - resta la posizione della... "Nonostante l'annunciata partenzaclub inglesi, costretti a prendere tali decisioni a causa ...La scommessadodici era sulla fine del calcio come fattore di coesione sociale e sul suo essere sempre di più esperienza personale da fruire ovunque. La reazione di chi dice no allaè ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 21 aprile. Non ci sono classicissime ma tante belle partite. In Serie A scendono in campo le tre società “ribelli”, quelle che fanno parte della neona ...– Il progetto Superlega si sta lentamente sgretolando. Nella notte, dopo il dietrofront del Manchester City, è diventato ufficiale anche il ritiro di Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea e ...