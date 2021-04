Vaccini Lazio per la fascia d’età 59-58 anni: ecco quando sarà possibile prenotarsi e come fare (Di martedì 20 aprile 2021) Continua senza sosta la campagna vaccinale nella Regione Lazio. Difatti da martedì 27 aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 59-58 anni (le persone nate tra il 1962 e 1963). Leggi anche: Decreto 26 aprile 2021, quali Regioni in zona gialla? Regole e novità per spostamenti, coprifuoco e riaperture E’ obbligatorio prenotarsi? Intanto è necessario ricordare che l’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione Lazio, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione Lazio. I Vaccini disponibili Attualmente i Vaccini disponibili sono: Pfizer/BioNtech ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 20 aprile 2021) Continua senza sosta la campagna vaccinale nella Regione. Difatti da martedì 27 aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la59-58(le persone nate tra il 1962 e 1963). Leggi anche: Decreto 26 aprile 2021, quali Regioni in zona gialla? Regole e novità per spostamenti, coprifuoco e riaperture E’ obbligatorio? Intanto è necessario ricordare che l’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria. Possono prenotare la vaccinazione le persone assistite dal Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Regione, ovvero tutti coloro che sono assistiti da un medico di famiglia convenzionato con il SSR della Regione. Idisponibili Attualmente idisponibili sono: Pfizer/BioNtech ...

