Super Lega | il comunicato della Roma | “Fortemente contrari | certe cose sono più importanti del denaro”

Ecco il comunicato ufficiale della Roma sulla nascita della Super Lega: "Ci rivolgiamo ai nostri incredibili tifosi e sostenitori dopo il recente annuncio di una "Super league" divisiva. L'AS Roma è fortemente contraria a questo modello "chiuso", perché totalmente in contrasto con lo spirito del gioco che tutti noi amiamo. Certe cose sono più importanti del denaro e noi restiamo assolutamente impegnati nel calcio italiano e nelle competizioni europee aperte a tutti. Non vediamo l'ora di continuare a lavorare con la Lega Serie A, la Federazione Italiana, l'ECA e l'UEFA per far crescere e sviluppare il gioco del calcio"

