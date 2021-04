La reinfezione da Covid-19 e gli human challenge trials (Di martedì 20 aprile 2021) Il Regno Unito si appresta a diventare protagonista di un esperimento “rivoluzionario” legato al virus SARS-CoV-2. L’Università di Oxford intende studiare il comportamento del sistema immunitario in caso di reinfezione da Covid-19 e per farlo, come ricordato da Forbes, ha arruolato novanta volontari, di età compresa tra i 18 ed i 30, che hanno già InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 20 aprile 2021) Il Regno Unito si appresta a diventare protagonista di un esperimento “rivoluzionario” legato al virus SARS-CoV-2. L’Università di Oxford intende studiare il comportamento del sistema immunitario in caso dida-19 e per farlo, come ricordato da Forbes, ha arruolato novanta volontari, di età compresa tra i 18 ed i 30, che hanno già InsideOver.

Advertising

news_mondo_h24 : Coronavirus, i guariti sono protetti dalla reinfezione per almeno 7 mesi: lo studio inglese - maddamasu : Regno Unito: una sperimentazione infetterà di nuovo giovani guariti dal Covid, studiando la risposta immunitaria ne… - infoitsalute : Chi ha già avuto Covid-19 non è completamente protetto dalla reinfezione - PalermoToday : I guariti che si espongono deliberatamente al coronavirus - LaCiuraRaffaele : RT @chiadegli: 0,008% di possibilità reinfezione e 0,00001% di possibilità di morte per un vaccinato, secondo Eric Topol e questo studio h… -