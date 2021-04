Isola 15 | l’opinione di Chia sulla decima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 20 aprile 2021) Sono senza parole. Sono DAVVERO senza parole. E che unacchierona come me rimanga senza parole dà l’esatta misura del brutto spettacolo a cui ha assistito chiunque ieri sera abbia acceso la tv su Canale 5. Un brutto spettacolo che ha visto un “branco di lupi travestiti da pecore“, come ha ben detto Jedà, scagliarsi con eccessiva ed ingiustificabile veemenza contro una signora di 58 anni rea di non plasmarsi al loro volere con – dispiace dirlo, ma è così – l’assoluto beneplacito della conduttrice. Perché passi una volta (del resto lo sappiamo che Ilary Blasi è dissacrante sempre e comunque, e questo è sicuramente uno dei suoi punti di forza), passi anche la seconda, ma alla ventordicesima ANCHE BASTA. Perché a tutto c’è ci DEVE essere un limite. E ieri sera quel limite è stato abbondantemente superato. Fariba Tehrani la conosciamo dai tempi di Pechino Express. E’ ...