Idriss Deby, presidente-padrone del Ciad, ucciso sul campo di battaglia (Di martedì 20 aprile 2021) Erano passate poche ore dalla sua rielezione, per il sesto mandato, quando l'esercito si è presentato di fronte la tv di Stato per leggere un comunicato in cui veniva certificata la sua morte. Il presidente del Ciad, Idriss Deby Itno, 68 anni, èmorto "per le ferite riportate in prima linea" durante gli scontri con i ribelli che hanno lanciato un'offensiva nel nord del Paese. Sulla dinamiche che hanno coinvolto il presidente, da oltre trent'anni al potere dopo al colpo di Stato del 1990, resta ancora molta confusione. I ribelli del Fronte per l'Alternativa e la Concordia (FACT), da anni in lotta contro il presidente e che tre giorni fa avevano lanciato una nuova offensiva con l'intento di entrare nella capitale N'Djamena per rovesciare il governo, hanno riferito che ci sono stati ...

