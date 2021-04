ENAV argina l'impatto Covid. Controllo costi bilancia calo traffico

Leggi su quifinanza

(Di martedì 20 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesca Isgrò, ha approvato il progetto di Bilancio 2020 e il Bilancio consolidato di Gruppo 2020. L’anno della pandemia di-19 è stato caratterizzato dal fortedelaereo (-60% circa), che ha segnato punte del -90% durante i mesi di lockdown, dopo aver registrato un +10% nel primo bimestre, in linea con il trend registrato nel resto d’Europa. Analogamente, l’ha registrato undi rotta e di terminale in diminuzione di circa il 60% anno su anno, in termini di unità di servizio, anche è riuscita a contenere la riduzione dei ricavi a a 771,3 milioni di euro (-14,6%). I ricavi da attività operativa, in particolare, si sono attestati a 352,2 milioni di euro in ...