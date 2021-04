Calenda contro | Non mi ritiro | non faccio patti con chi ha portato Roma al collasso

(Di martedì 20 aprile 2021) Ail Pd va verso le primarie il 20 giugno, e la probabile candidatura dell’ex ministro dell’Economia Gualtieri. Carlo, lei è in campo comunque? Io sono in campo ormai da sei mesi. Ho girato ogni singolo municipio, per ognuno presentando una lista e un piano dettagliato per risolvere i problemi. Abbiamo coinvolto 400 persone e 4mila iscritti. Al momento, a parte la sindaca Raggi, sono l’unico candidato esistente. Sono gli altri ad essere in ritardo. Non intendo ritirarmi, e comunque non potrei perché è stato un lavoro lungo, profondo e corale come si dovrebbe fare in tutte le città. Qual è la prossima tappa? Il 15 maggio, dopo aver finito di presentare il programma alla città, partirà la campagna di marketing. Apriremo 8 comitati. La lista civica si chiamerà “sindaco” e ci presenteremo per il Campidoglio e in tutti ...

Ultime Notizie dalla rete : Calenda contro

'La situazione in Puglia è chiaramente fuori controllo. Emiliano chiede di riaprireogni dato che li colloca in zona rossa. Gli ospedali sono in affanno e sui vaccini abbiamo ...Carlo... e vince ancheGualtieri (54,3% a 45,7%). Giro: "Bertolaso è l'uomo giusto per Roma, aprirà il Campidoglio come una scatoletta di tonno" Se invece scendono in campo Zingaretti e, le ...Il candidato, per ora, unico al Campidoglio non crede che il Pd faccia le primarie, come dice. "Io sono in campo da sei mesi..." ...Calenda, leader di Azione, deciso a correre da sola come sindaco di Roma attacca il Pd e Boccia e non partecipa al tavolo centrosinistra ...