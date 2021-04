Summit della Salute | istruzioni per l’uso Scrive Mayer

Leggi su formiche

(Di domenica 18 aprile 2021) Ilper laGlobale pianificato a Roma per il prossimo 21 maggio (nell’ambitoPresidenza Italiana del G20 e in collaborazione con la Commissione Europea) non deve esaurirsi in una passarella di potenti; servono soluzioni rapide ed efficaci per contrastare la pandemia che sul piano globale si sta aggravando di giorno in giorno. Per fortuna Marina Sereni, Luigi di Maio, Roberto Speranza e Mario Draghi (naturalmente di concerto con i loro colleghi stranieri e con il supportocomunità medico-scientifica internazionale) hanno più di un mese di tempo per proporre soluzioni concrete evitando che ildi Roma su Global Health si risolva in un evento mediatico, ma privo di effetti pratici. Il 7 aprile scorso In uno dei suoi rari twitt Mario Draghi ha dichiarato : “Il ...