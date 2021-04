Salute | ecco il progetto ‘Onco Hair’ | protesi tricologiche per donne in chemio

(Di domenica 18 aprile 2021) ROMA – Venticinque protesi tricologiche CNC (Capelli Naturali a Contatto) donate ad altrettante donne che stanno affrontando la chemioterapia per sconfiggere il cancro al seno. È stato lanciato proprio in occasione della Festa della donna e durerà un anno il progetto Onco Hair dell’associazione per il Policlinico Onlus, la Fondazione Cariplo e CRLAB: un’iniziativa per supportare le donne con maggiore fragilità economica nella battaglia contro il carcinoma alla mammella, il tumore più diagnosticato nel 2020, anno in cui si sono registrati 54.976 casi, il 14,6% di tutte le nuove diagnosi. Così un comunicato stampa.

