Cos’è Dispo | il nuovo social che sfida Instagram

Leggi su donnaglamour

(Di domenica 18 aprile 2021)app:e come funziona ilmedia fotografico su cui ha investito anche uno dei fondatori di Reddit, pronto are. Seti ha stancato, potresti presto avere un’alternativa nuova, fresca e dal meccanismo un po’ differente. Nel mondo deimedia è nato uncompetitor pronto a sbaragliare la concorrenza: stiamo parlando. Lanciato inizialmente con basso profilo, ha in realtà ottenuto un successo straordinario fin dalle prime battute, rigorosamente a invito, coinvolgendo rapidamente le 10mila persone, obiettivo prestabilito. Mae come funziona questa nuova app?, ilnetwork: un ...