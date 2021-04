Zona gialla rafforzata dal 26 aprile | ok per i ristoranti all’aperto

(Di venerdì 16 aprile 2021)dal 26: tra le possibilità anche la riapertura deima solo con tavoli(Getty Images)Terminata la Cabia di Regia che ha decretato i campi di colore da lunedì per alcune regioni, da fonti di governo giungono novità sulle zone gialle dal 26. L’ultimo decreto dell’esecutivo di Draghi aveva stabilito che fino a 30nessun territorio italiano sarebbe stato inma già da qualche giorno si vociferava che qualcosa potesse cambiare. Nelle aree dove il rischio è ritenuto più basso ci potrebbe essere l’ok alla riapertura die centri ...

Advertising

dellorco85 : Lega a Draghi: 'allentare un po' le restrizioni dove ci sono dati da zona gialla'. Beh, potevano anche aggiungere:… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Dal #26aprile i #ristoranti all’aperto potranno riaprire nelle regioni gialle. All’aperto si potrà ri… - repubblica : ?? Monitoraggio: Rt scende a 0,85, mezza Italia avrebbe dati da zona gialla che pero' e' stata abolita fino a inizio… - d_spagna : Torna la movida in zona gialla: ristoranti aperti la sera fino alle 22 - HabeasC36877223 : @Antonio_Tajani @forza_italia Non va bene niente. È inutile che proviate a convincere la gente che la zona gialla sia normale. Basta! -

Ultime Notizie dalla rete : Zona gialla

... a partire da quel giorno, stando alle indiscrezioni che trapelano da Palazzo Chigi dopo la riunione della cabina di regia Covid, nelle Regioni inscatteranno le prime riaperture . Ma con ...Tutti in classe già nelle prossime settimane ine arancione. È il piano a cui sta lavorando il governo per "regalare a tutti gli studenti, anche delle superiori, l'ultimo mese in presenza", ha detto la sottosegretaria del ministero dell'...Le indiscrezioni: ristoranti anche a cena, all'aperto, ma resterebbe il limite delle 22. Tornerebbe la zona gialla, con il "rafforzato". Slitta alle 15.30 la conferenza stampa di Draghi ...Ristoranti aperti anche di sera dal 26 aprile. È quanto emerge da fonti di governo al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L'ipotesi, ...