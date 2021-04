Una Vita | anticipazioni 16 aprile | Santiago fuori controllo con Felipe e Marcia Il cast si riunisce su YouTube

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 15 aprile 2021) Una16: quella di domani sarà una puntata carica di emozioni. In primis per il triangolo amoroso tra. Una16è una furia controe fa il “marito – padrone” conLa puntata di domani vedràpicchiare per strada, che gli aveva chiesto di parlare condel processo contro Cesar Andrade. La Sampaio è presente. Molti vicini cercano di fermare Becerra e urlano. Ci sono per esempio Jacinto, Servante, Emilio, Marcelina, Fabiana, Lolita e Carmen. Come finirà? Vedremo anche cheproibirà a ...