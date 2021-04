Tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Da domani, tamponi rapidi gratuiti per tutti in Stazione Centrale. E partono i primi FrecciaRossa Covid - free. Così la Croce Rossa è in prima linea per combattere il virus. TEST GRATIS Tamponi ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Da domani, tamponi rapidi gratuiti perin. E partono i primi FrecciaCovid - free. Così laè in prima linea per combattere il virus. TEST GRATIS Tamponi ...

Advertising

davidedesario : Milano Tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione #milano… - angiuoniluigi : RT @leggoit: #Milano Tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione - leggoit : #Milano Tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione - IV_Pavese_MCh : RT @DaniSbrollini: Adottiamo anche noi il passaporto vaccinale, che sarà uno strumento incentivo per il vaccino e il doppio tampone gratuit… - infoitinterno : Screening epidemiologico gratuito, a Termoli nel week-end le ultime tre giornate utili per sottoporsi al tampone -

Ultime Notizie dalla rete : Tampone gratuito Tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione ... inoltre, viaggiano i primi treni Covid - tested: il personale e i passeggeri di due Frecciarossa, tra cui il Milano Centrale - Roma Termini delle 18, ogni giorno effettueranno il tampone per ...

Covid, da domani in Stazione Centrale parte lo screening della Croce Rossa: tampone rapido gratuito ... inoltre, viaggiano i primi treni Covid - tested: il personale e i passeggeri di due Frecciarossa, tra cui il Milano Centrale - Roma Termini delle 18, ogni giorno effettueranno il tampone per ...

Milano, tampone gratuito in Stazione Centrale all'hub della Croce Rossa: per tutti senza prenotazione Da domani, tamponi rapidi gratuiti per tutti in Stazione Centrale. E partono i primi Frecciarossa Covid-free. Così la Croce Rossa è in prima linea per combattere il ...

Screening gratuito agli studenti anche alla farmacia di Grassina Ma i test si faranno in piazza Una seconda farmacia di Bagno a Ripoli si mette a disposizione per lo screening gratuito degli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico: la Bronzini di Grassina ha accolto il progetto di R ...

... inoltre, viaggiano i primi treni Covid - tested: il personale e i passeggeri di due Frecciarossa, tra cui il Milano Centrale - Roma Termini delle 18, ogni giorno effettueranno ilper ...... inoltre, viaggiano i primi treni Covid - tested: il personale e i passeggeri di due Frecciarossa, tra cui il Milano Centrale - Roma Termini delle 18, ogni giorno effettueranno ilper ...Da domani, tamponi rapidi gratuiti per tutti in Stazione Centrale. E partono i primi Frecciarossa Covid-free. Così la Croce Rossa è in prima linea per combattere il ...Una seconda farmacia di Bagno a Ripoli si mette a disposizione per lo screening gratuito degli studenti, le loro famiglie e il personale scolastico: la Bronzini di Grassina ha accolto il progetto di R ...