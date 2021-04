**Pd: Letta vede sindaci, ok proposte su Pnrr per incontro Draghi e punto su primarie** (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio il segretario Enrico Letta ha visto i sindaci Pd. Una riunione dedicata soprattutto al Pnrr e nella quale, riferiscono alcuni partecipanti, Letta ha raccolto le proposte dei sindaci e "dovrebbe presentarle a Draghi nell'incontro di domani". Un cenno anche alle questione amministrative e in particolare alle primarie, punto sul quale alcuni sindaci hanno chiesto un chiarimento al segretario che nei giorni scorsi aveva indicato nei gazebo la "via maestra" per la selezione della candidature. A quanto viene riferito, Letta avrebbe spiegato che le primarie sono uno "strumento flessibile", vanno usate dove servono e non sarebbe pensabile una scelta nazionale sulle ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 15 apr. (Adnkronos) - Ieri pomeriggio il segretario Enricoha visto iPd. Una riunione dedicata soprattutto ale nella quale, riferiscono alcuni partecipanti,ha raccolto ledeie "dovrebbe presentarle anell'di domani". Un cenno anche alle questione amministrative e in particolare alle primarie,sul quale alcunihanno chiesto un chiarimento al segretario che nei giorni scorsi aveva indicato nei gazebo la "via maestra" per la selezione della candidature. A quanto viene riferito,avrebbe spiegato che le primarie sono uno "strumento flessibile", vanno usate dove servono e non sarebbe pensabile una scelta nazionale sulle ...

