Festa 420, "Cannabis for Future": a Torino in piazza per la legalizzazione (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi, in Italia, la Cannabis è un business da oltre 10 Miliardi di Euro all'anno (studio condotto dal Prof. Pietro David ricercatore ISPC CNR, anno 2020) ed il settore che potrebbe creare 345.000 nuovi posti di lavoro (prof. Marco Rossi, "Una valutazione economica: legalizzare conviene (con qualche accorgimento)", anno 2018). Sono queste le motivazioni che spingeranno gli attivisti del movimento Cannabis for Futurea scendere nelle piazze italiane per le Festa del 420, ricorrenza che ogni anno si celebra in tutto il mondo il 20 Aprile. Gli attivisti di Cannabis for Future, che conta oltre 5mila sostenitori in tutta Italia, manifesteranno martedì 20 aprile in numero limitato e rispettando le norme anti-Covid, distribuendo simbolicamente banconote fac-simile che rappresentano ...

