Dota 2 | High Coast Esports scioglie il roster e abbandona il gioco Alla base gli scarsi risultati

Leggi su esports247

(Di giovedì 15 aprile 2021) A pochi giorni dal debutto nella seconda stagione delPro Circuit 2021,ha deciso dire il suoe di uscire da2. Una scelta che ha spiazzato i fan dell’organizzazione, entrata inall’inizio del campionato regionale DPC della prima stagione con l’exChicken Fighters guidato da Adrian “Era” Kryeziu e Rasmus “Chessie” Blomdin. Il co-fondatore e CEO di, Robert “GREVEN” Gavelin, ha provato a spiegare i motivi che hanno portato l’organizzazione a compiere questo passo. “A volte le cose non funzionano come vorresti – ha detto GREVEN – Sono triste e allo stesso tempo mi vergogno del fatto che non siamo riusciti a far ...