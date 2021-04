Coronavirus | allarme da Berlino | «Situazione drammatica nelle terapie intensive | serve chiudere subito» In Brasile pazienti intubati svegli | «Mancano i sedativi»

Leggi su open.online

(Di giovedì 15 aprile 2021) GERMANIA AFP/THOMAS KIENZLE Due agenti della polizia locale in Germania L’del ministro della Salute: «Servono nuove restrizioni» La Germania corre ai ripari. I numeri continuano a salire e larischia di andare fuori controllo. Per questo motivo il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, in conferenza stampa a, ha annunciato che presto saranno presi nuovi provvedimenti di contenimento della pandemia del. «I numeri sono troppo alti (29.426 i nuovi casi di contagio registrati in 24 ore, 294 i morti mentre l’incidenza settimanale è a 160,1 nuovi casi su 100mila abitanti, ndr) e salgono ancora. In terapia intensiva aumentano quotidianamente», ha detto. Insomma, non c’è più tempo da perdere. «Non si può aspettare fino alla settimana prossima ...