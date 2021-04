Vezzali | «11 giugno data simbolo per la ripartenza Ha vinto lo sport»

(Di martedì 13 aprile 2021) Valentina, sottosegretario allo, ha parlato della riapertura degli stadi ai tifosi e del movimentoivo italiano Valentina, sottosegretario allo, ha parlato della riapertura degli stadi ai tifosi e del movimentoivo italiano. Le sue dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa. «Quello di oggi è un risultato che non riguarda solo il calcio, ma tutto loitaliano. Non si tratta solo di riaprire uno stadio, ma è un momento. È la luce in fondo al tunnel. L’auspicio è che l’11possa essere il momento culmine di un percorso didi tutto il movimentoivo. Stiamo lavorando per far ripartire loche è la sesta industria ...

"E' un segnale che spero venga colto nel giusto modo: è la luce in fondo al tunnel", ha aggiunto. Quattro i match in programma nella Capitale a partire dall'11. Per quanto riguarda i ...Commenta per primo Valentina, sottosegretario allo Sport , al telefono con l' ANSA ha parlato dopo le dichiarazioni di ... L'auspicio è che l'11possa essere il momento culmine di un ...“L’Italia e Roma ci sono! L’ok da parte del Governo alla presenza di pubblico nelle gare di Roma per Euro 2020 rappresenta una splendida notizia che trasmetteremo subito alla UEFA”. Commenta così il p ...Ciò sarà possibile già a partire dall'incontro inaugurale dell'11 giugno e per le altre tre partite ... FIGC - ma soprattutto la Sottosegretaria Vezzali che ha da subito manifestato il suo ...