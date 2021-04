Meeting Silver Lombardia | a Casalmaggiore Simone Marinoni si impone negli 800 metri

Leggi su bergamonews

(Di martedì 13 aprile 2021) A distanza di oltre sette mesi,è tornato a gareggiare ed esultare sugli amati 800. Il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese si è infatti messo in luce durante la prima tappa delaggiudicandosi la prova svoltasi a. Malgrado le condizioni climatiche poco favorevoli, il mezzofondista orobico ha saputo sfruttare il ritmo imposto da Abdelhakim Elliasmine (Atletica Bergamo 1959) completando i due giri in programma in 1’52”87. In campo femminile debutto all’aperto positivo per Arianna Algeri (Atletica Bergamo 1959) che ha chiuso la serie migliore in 2’16”58 cogliendo la quinta posizione assoluta davanti a Alice Mistri (Gruppo Alpinistico Vertovese, 2’17”34). Mezzofondo protagonista anche a Modena dove ...