Klopp ricorda il Borussia ma avvisa: «Se non giochi bene…» – VIDEO (Di martedì 13 aprile 2021) Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid: le sue parole Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole. «Quando sei in svantaggio 3-1 sei quasi fuori e non hai molto da perdere. Il nostro compito è provare a rimontare ed è quello che faremo. Il risultato riflette quanto visto nella prima partita, dove ci sono stati superiori. Più che la rimonta contro il Barcellona, ricordo che qualche anno fa affrontati il Real Madrid con il Borussia Dortmund. Perdemmo 3-0 e il Real giocò molto meglio di noi». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Jurgenha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Real Madrid: le sue parole Jurgenha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue parole. «Quando sei in svantaggio 3-1 sei quasi fuori e non hai molto da perdere. Il nostro compito è provare a rimontare ed è quello che faremo. Il risultato riflette quanto visto nella prima partita, dove ci sono stati superiori. Più che la rimonta contro il Barcellona, ricordo che qualche anno fa affrontati il Real Madrid con ilDortmund. Perdemmo 3-0 e il Real giocò molto meglio di noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.

