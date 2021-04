Isola dei famosi, Akash dopo la puntata pubblica questa story su Instagram: 'Li ho asfaltati' (Di martedì 13 aprile 2021) dopo l'ultima puntata dell'Isola dei famosi, Akash ha pubblicato una storia nella quale ripete: 'Li ho asfaltati'. C'entreranno forse le polemiche di questi giorni (e in puntata) con Ilary Blasi? A ... Leggi su leggo (Di martedì 13 aprile 2021)l'ultimadell'deihato una storia nella quale ripete: 'Li ho'. C'entreranno forse le polemiche di questi giorni (e in) con Ilary Blasi? A ...

