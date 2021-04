FIFA 21 | pick aggiuntivi con l’obiettivo Weekend League Plus!

(Di martedì 13 aprile 2021) EA Sports ha rilasciato ancora una volta in questa stagione un nuovo obiettivo che permetterà di otteneregiocando la prossima FUT Champions! Come era già accaduto lo scorso anno su20 basterà vincere un certo numero di partite per vedersi assegnare un pacchetto “Scelta giocatore”, ossia “Player” che L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : FIFA pick

FUT Universe

... l'azienda ha chiarito che si è trattato di un errore Mattinata agitata per i tantissimi gamer e non di Ultimate Team su21 che aspettavano con ansia il pacchetto player. Gli utenti ...Grazie alle sue prestazioni il polacco ha vinto i prestigiosi premi di Calciatore dell'Anno UEFA e di Miglior Calciatoreyour Team of the Year Cristiano Ronaldo, che negli ultimi dieci ...Considerando che su Fifa 21 gli eventi iniziano il venerdì ... dovrebbero essere disponibili anche come nei pick dei primi della Weekend League, andando a sostituire in tal senso le carte del Totw ...Tornano anche quest'anno su FIFA 21 i TOTS - Team of the Season! Ecco la guida completa! Scopri quando usciranno!