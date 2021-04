Ecuador | la vittoria del presidente Lasso decreta la fine del socialismo andino

(Di martedì 13 aprile 2021) Guillermo, ex banchiere e leader di Creo (Creando Oportunidades) sarà il nuovodell’, subentrando a Lenin Moreno. Una(52.49% contro 47.51%) ottenuta sul candidato correista Andrés Arauz, che aveva vinto nettamente il primo turno di febbraio, alimentando fallaci speranze per il ripristino dell’oficialismo – ilincentrato sul welfare e lo sviluppo economico svincolato dal sistema bancario e dal Fmi – che Rafael Correa aveva sostenuto per due mandati fino alle dimissioni del 2016 e all’avvento del suo successore Moreno nell’anno seguente.ha rovesciato i sondaggi che lo davano perdente anche se di misura, contando sulla sua maggiore esperienza – era la sua terza candidatura, la seconda proprio contro Moreno nel ...

In Ecuador al ballottaggio Andrés Arauz, candidato alla presidenza per l'alleanza Unes (Unión por l'Esperanza) legato a Rafael Correa, è stato sconfitto da Guillermo Lasso del movimento CREO (Creando Oportunidades). La vittoria di Arauz al primo turno aveva lasciato sperare che anche l'Ecuador potesse essere attraversato dalla stessa ondata progressista che ha visto il trionfo di Cristina Kirchner in Argentina.