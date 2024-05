Le Stelle di Branko - ecco le previsioni di lunedì 6 maggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 6 maggio 2024) "Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete L'aspetto economico è assai promettente, i guadagni raggiungeranno livelli inconsueti, considerando la stagione. Almeno voi non vi fate contagiare dal pessimismo cantato come un estenuante ritornello, da persone che non hanno il vostro entusiasmo. Cielo sereno, Marte sempre con voi, abbracciate questa felicità così lungamente cercata, il vostro èdavvero. Avete ritrovato la gioventù del cuore. Toro La buona salute è un dono che levi hanno prodigato sin dalla nascita, mantenetevi in forma tutta la settimana che vi porta un cielo di ...