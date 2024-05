Giro d’Italia 2024 - oggi terza tappa | orari e dove vederla in tv

oggi lunedì 6 maggio va in scena la terza tappa del Giro d’Italia 2024: una frazione di 166 km da Novara a Fossano. La Corsa Rosa prosegue la propria avventura con una giornata riservata ai velocisti: primo arrivo per gli sprinter, ci sarà lotta in gruppo per prendere le migliori posizioni ... Continua a leggere>>