Fondi - torna a splendere l’antico crocifisso di San Pietro Apostolo

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 6 maggio 2024), 6 maggio 2024 – Un evento eccezionale si prepara ad illuminare la Chiesa di San, lunedì 6 maggio alle ore 17.30. La presentazione del, recentemente restaurato, rappresenta un momento imperdibile per la comunità locale e per gli amanti dell’arte sacra. L’opera restaurata, dal novembre 2023, sarà presentata con dovizia di particolari e maestria dal soprintendente Marco D’Attanasio, funzionario storico dell’arte Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, affiancato dalle esperte restauratrici Chiara Arrighi e Arianna Ercolani. Questo prezioso, simbolo di fede e orgoglio della città di, èto alla sua gloria originaria dopo ...