Zerocalcare | Siamo disabituati alla critica - ormai basta che un ragazzino di 16 anni lanci una latta di vernice contro il muro che viene denunciato per associazione a delinquere

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il celebre fumettistaè stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa. L'occasione è stata l'uscita del suo nuovo libro, "Quando muori resta a me", un'opera che, a detta dell'autore, affronta tematiche anche più intime rispetto ai suoi lavori precedenti. L'articolo .

Che Tempo Che Fa: i segreti di Lautaro svelati da Agustina, la frase sibillina di Fazio - Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Ospiti, riflessioni, interviste, musica, tra ... Continua a leggere>>

zerocalcare sul dissenso: "E' malvisto perche' siamo disabituati alla critica" - Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad A ... Continua a leggere>>

Che Tempo Che Fa, gli ospiti di questa sera 5 maggio: da Lautaro Martinez a Laetitia Casta, Francesco Gabbani - Lautaro Martinez, Laetitia Casta, Francesco Gabbani e il professore e Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e il fumettista zerocalcare questa sera saranno ospiti di Fabio ... Continua a leggere>>