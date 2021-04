Coronavirus, oggi al GOM di Reggio Calabria 2 morti entrambi affetti da gravi patologie pregresse. Scendono i ricoverati, il bollettino dell’ospedale (Di lunedì 12 aprile 2021) Coronavirus: nelle ultime ventiquattro ore al GOM di Reggio Calabria sono stati 170 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 5 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che, nella giornata di oggi, si sono registrati due decessi. Si tratta di un uomo di 52 anni e di una donna di 93 anni, entrambi affetti da severe patologie concomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime sentite condoglianze ai familiari delle vittime. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 15.361. Di queste, 10.365 sono prime dosi, 4.996 sono, invece, seconde dosi. Il dato è ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021): nelle ultime ventiquattro ore al GOM disono stati 170 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 5 sono risultati positivi al test La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” dicomunica che, nella giornata di, si sono registrati due decessi. Si tratta di un uomo di 52 anni e di una donna di 93 anni,da severeconcomitanti all’infezione da COVID-19. La Direzione esprime sentite condoglianze ai familiari delle vittime. Le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 15.361. Di queste, 10.365 sono prime dosi, 4.996 sono, invece, seconde dosi. Il dato è ...

Advertising

fattoquotidiano : #ULTIMORA / COVID / I DATI IN ITALIA Tornano a salire le terapie intensive nelle ultime 24 ore, ecco tutti i dati - IlContiAndrea : Non ce n'è C..... Con 433 nuovi casi di #coronavirus da oggi la provincia di #Palermo è interamente #zonarossa. Al… - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati fino alle 17 di oggi in Italia: 12920208 Di cui prime dosi: 9011882 Di cui s… - zazoomblog : Coronavirus oggi in Italia bollettino del giorno 12 aprile 2021 - #Coronavirus #Italia #bollettino - infoitinterno : Bollettino Calabria oggi, 593 nuovi contagi da coronavirus e 440 guariti -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus oggi La pandemia accelera i tempi per la nuova liturgia ... in quanto mi sembra che la pandemia di coronavirus ha contribuito a dare un'accelerazione ... Oggi queste antifone sono quasi mai cantate (e il 'quasi' è una affermazione ottimistica) e spesso neanche ...

Covid Italia, 15.746 contagi e 331 morti: bollettino 11 aprile Dati e tabella della Protezione Civile Sono 15.746 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, in base alla tabella sul sito del ministero della Salute, altri 331 morti che portano il totale a ...

Coronavirus Italia: oggi altri 15.746 casi e 331 vittime Il Sole 24 ORE In città quattro nuovi positivi, in totale sono 77 SASSARI. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, ieri i positivi al coronavirus sono 77, di cui 4 nuovi. I ricoverati sono 14. In quarantena ci sono 119 persone. Il sindaco ...

A Bolotana i contagi toccano quota cinquanta BOLOTANA. Sale a 50 il numero dei contagiati da coronavirus a Bolotana, tredici in più rispetto al comunicato della sindaca Annalisa Motzo del 2 aprile scorso quando i contagiati erano 37 e, soprattut ...

... in quanto mi sembra che la pandemia diha contribuito a dare un'accelerazione ...queste antifone sono quasi mai cantate (e il 'quasi' è una affermazione ottimistica) e spesso neanche ...Dati e tabella della Protezione Civile Sono 15.746 i contagi dain Italia, 11 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, in base alla tabella sul sito del ministero della Salute, altri 331 morti che portano il totale a ...SASSARI. Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, ieri i positivi al coronavirus sono 77, di cui 4 nuovi. I ricoverati sono 14. In quarantena ci sono 119 persone. Il sindaco ...BOLOTANA. Sale a 50 il numero dei contagiati da coronavirus a Bolotana, tredici in più rispetto al comunicato della sindaca Annalisa Motzo del 2 aprile scorso quando i contagiati erano 37 e, soprattut ...