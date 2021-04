Casting comparse per la fiction Rai Blanca, con Maria Chiara Giannetta di Don Matteo (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono in corso le riprese della fiction Rai Blanca. Prodotta da Lux Vide spa, società televisiva e cinematografica dietro al successo di Don Matteo, Doc nelle tue mani, I Medici, Leonardo, Un passo dal Cielo, Che Dio ci aiuti e Diavoli, la nuova serie ha per protagonista Maria Chiara Giannetta (la Capitana Anna Olivieri di Don Matteo) nei panni di una sovrintendente della Polizia. La messa in onda è prevista per il palinsesto autunnale 2021. Secondo quanto scrive Genova Today, la produzione è alla ricerca di comparse di ambo i sessi, corrispondenti alle seguenti caratteristiche: persone comprese tra la fascia di età dai 18 anni ai 50 anni. Per partecipare al Casting è necessario inviare alla mail ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono in corso le riprese dellaRai. Prodotta da Lux Vide spa, società televisiva e cinematografica dietro al successo di Don, Doc nelle tue mani, I Medici, Leonardo, Un passo dal Cielo, Che Dio ci aiuti e Diavoli, la nuova serie ha per protagonista(la Capitana Anna Olivieri di Don) nei panni di una sovrintendente della Polizia. La messa in onda è prevista per il palinsesto autunnale 2021. Secondo quanto scrive Genova Today, la produzione è alla ricerca didi ambo i sessi, corrispondenti alle seguenti caratteristiche: persone comprese tra la fascia di età dai 18 anni ai 50 anni. Per partecipare alè necessario inviare alla mail ...

CastingNewsPro : Margini: Casting comparse dai 18 ai 70 anni per il nuovo lungometraggio #casting #film #provini #cinema #comparse… - provinicasting : Casting Comparse per fiction Rai dal titolo “Blanca” con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno – Lux Vide - ImoviezMagazine : CASTING FIGURAZIONI SPECIALI E COMPARSE PER IMPORTANTE FILM - RETRIBUITO - provinicasting : Casting Comparse per film dal titolo: “Margini” prodotto da Dispàrte e Rai Cinema, - ilSipontinoNet : #CASTING per #film in #Puglia ?? Si cercano figurazioni speciali e figurazioni (#comparse) residenti nella #regione… -

Ultime Notizie dalla rete : Casting comparse Fiction Rai 'Blanca': società di produzione cerca comparse ...queste riprese è alla ricerca di comparse corrispondenti alle seguenti caratteristiche: persone comprese tra la fascia di età dai 18 anni ai 50 anni di entrambi i sessi. Per partecipare al casting è ...

Grosseto ospita le riprese del film 'Margini': al via il casting per le comparse. Tutte le info GROSSETO " Per la realizzazione del film "Margini" diretto da Niccolò Falsetti, la produzione Disparte apre i casting per figurazioni preferibilmente residenti a Grosseto e dintorni. Si ricercano uomini e donne di tutti le tipologie dai 18 ai 70 anni. Le riprese si svolgeranno a Grosseto tra metà aprile e ...

Casting comparse per Sitcom a Napoli - TiConsiglio Ti Consiglio Viterbo e Tarquinia sotto i riflettori: “Francesco stories” in cerca di comparse Dopo la mini-serie TV Rai, Leonardo, le cui ultime due delle otto puntate andranno in onda la prossima settimana, la città dei papi ospiterà` nei prossimi g ...

Casting comparse per la fiction Rai Blanca, con Maria Chiara Giannetta di Don Matteo Secondo quanto scrive Genova Today, la produzione è alla ricerca di comparse di ambo i sessi, corrispondenti alle seguenti caratteristiche: persone comprese tra la fascia di età dai 18 anni ai 50 anni ...

