MMA UFC, Marvin Vettori: “Merito di sfidare Adesanya per il Mondiale. Il sogno sarebbe farlo in Italia a ottobre” (Di domenica 11 aprile 2021) Marvin Vettori ha sconfitto Kevin Holland nel main event della Fight Night organizzata dalla UFC a Las Vegas. Il fighter Italiano si è imposto nettamente ai punti (triplo 50-44) contro il solido statunitense, giganteggiando nella lotta a terra e mettendo costantemente in difficoltà il rivale. Una supremazia tattica e posizionale davvero eloquente per il lottatore trentino, che ha ampiamente meritato il successo e che è ormai diventato a tutti gli effetti uno dei big mondiali delle arti marziali miste. Il 27enne, alla quinta vittoria consecutiva nella promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA, ha dimostrato tutto il suo talento e ha lanciato ufficialmente la sua candidatura per il titolo Mondiale. Il nativo di Mezzocorona, attuale numero 6 del ranking dei pesi mesi, ha liquidato il numero 10 della ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)ha sconfitto Kevin Holland nel main event della Fight Night organizzata dalla UFC a Las Vegas. Il fighterno si è imposto nettamente ai punti (triplo 50-44) contro il solido statunitense, giganteggiando nella lotta a terra e mettendo costantemente in difficoltà il rivale. Una supremazia tattica e posizionale davvero eloquente per il lottatore trentino, che ha ampiamente meritato il successo e che è ormai diventato a tutti gli effetti uno dei big mondiali delle arti marziali miste. Il 27enne, alla quinta vittoria consecutiva nella promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA, ha dimostrato tutto il suo talento e ha lanciato ufficialmente la sua candidatura per il titolo. Il nativo di Mezzocorona, attuale numero 6 del ranking dei pesi mesi, ha liquidato il numero 10 della ...

