Amici 20, Carolyn Smith asfalta Martina: il verdetto su Celentano vs Cuccarini

La giudice di Ballando con le stelle, ed espertissima di ballo, ha analizzato l'esibizione dell'allieva di Lorella Cuccarini: è d'accordo con la Celentano

zenzeromenta : RT @itsmwengo: In tutto ciò Carolyn Smith really said circo sotto il post di Amici, il mondo della danza sa #Amici20 - ElenaPanisi : Carolyn Smith guarda Amici. La RAI ringrazia ?????? - frenchlady87 : RT @vincycernic95: Maria vuoi tornare a dare un senso ad Amici? Fuori la Pepa e dentro Carolyn Smith - frenchlady87 : RT @mfworlds: Oggi Carolyn Smith si è alzata e ha deciso di parlare la lingua della verità. Dal Vangelo secondo Carolyn #Amici20 #Amicisp… - frenchlady87 : RT @ChiccoseDOC: “AMICI 20”: CAROLYN SMITH, DAI SOCIAL, CONTESTA IL GIUDIZIO TECNICO INAPPROPRIATO EMESSO DALLA GIURIA NEL “GUANTO DI SFIDA… -