Si è sfasciato la testa | quel cretino Paolo Bonolis infierisce | incidente assurdo e assenza pesante ad Avanti un altro

(Di sabato 10 aprile 2021) Dopo Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata diuncon i solitie Luca Laurenti. I quali ormai non solo sono stati chiamati a intrattenere e divertire i telespettatori durante la settimana, ma anche nel weekend: domani sera esordiranno al posto di Live-Non è la d'Urso, che è stato chiuso in anticipo. La puntata di oggi, sabato 10 aprile, si è però aperta con una sorpresa: si è infatti registrata un'vistosa all'interno del cast del programma. Si tratta del “Bonus”, la cui mancata presenza è stata motivata così da: “Si èlacadendo dalla bicicletta, è un”. Svelato quindi il piccolo mistero: il ...

Avanti un altro, Bonus assente. Paolo Bonolis spiega: "Si è sfasciato la testa cadendo dalla bicicletta" Nuova puntata di Avanti un altro con gli immancabili Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che divertono il pubblico non solo dal lunedì al venerdì, ma da questa settimana anche nel weekend. Nel frattempo l'assenza del Bonus nelle puntate di Avanti un altro di questa settimana ha fatto sorgere qualche dubbio e stasera Paolo Bonolis ha spiegato il motivo: "Si è sfasciato la testa cadendo dalla bicicletta"