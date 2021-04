MMA UFC, Marvin Vettori domina Kevin Holland e si candida per il Mondiale! (Di domenica 11 aprile 2021) Marvin Vettori continua la sua perentoria scalata nell’universo delle arti marziali miste, ruggisce perentoriamente a Las Vegas e ha mandato un chiaro messaggio: può seriamente ambire ad avere una chance per conquistare il titolo mondiale dei pesi medi. Il fighter italiano ha letteralmente dominato il main event della Fight Night organizzata dalla UFC, la promotion mondiale più importante per la MMA, travolgendo Kevin Holland in maniera perentoria: trionfo schiacciante, con verdetto unanime (triplo 50-44). Il 27enne nativo di Mezzocorona, numero 6 del ranking, ha surclassato in maniera perentoria il numero 10 della graduatoria e ora si candida seriamente per la cintura iridata, anche perché quella di questa sera è la sua quinta vittoria consecutiva: dopo il brasiliano Cezar Ferreira, ... Leggi su oasport (Di domenica 11 aprile 2021)continua la sua perentoria scalata nell’universo delle arti marziali miste, ruggisce perentoriamente a Las Vegas e ha mandato un chiaro messaggio: può seriamente ambire ad avere una chance per conquistare il titolo mondiale dei pesi medi. Il fighter italiano ha letteralmenteto il main event della Fight Night organizzata dalla UFC, la promotion mondiale più importante per la MMA, travolgendoin maniera perentoria: trionfo schiacciante, con verdetto unanime (triplo 50-44). Il 27enne nativo di Mezzocorona, numero 6 del ranking, ha surclassato in maniera perentoria il numero 10 della graduatoria e ora siseriamente per la cintura iridata, anche perché quella di questa sera è la sua quinta vittoria consecutiva: dopo il brasiliano Cezar Ferreira, ...

