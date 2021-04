Gli italiani stanno con i ristoratori e bocciano Draghi: il sondaggio che inchioda il governo (Di sabato 10 aprile 2021) Gli italiani stanno dalla parte dei ristoratori e degli imprenditori che, esasperati e abbandonati dal governo, hanno scelto in questi giorni di scendere in piazza per dire basta e ribellarsi. Stando all’ultimo sondaggio settimanale realizzato da Termometro Politico e pubblicato sulle pagine di Affari italiani, infatti, il 35% dei cittadini ha manifestato appoggio per i lavoratori protagonisti delle manifestazioni di questi giorni, senza alcuna distinzioni, mentre il 28,2% si è detto sì dalla loro parte ma consigliando loro di evitare contatti con frange come i no vax e i no mask. Per il 27,8% degli italiani, i ristoratori hanno avuto ragione a manifestare il loro disaccordo, ma dovrebbe limitarsi a chiedere più sostegni economici e non a ... Leggi su ilparagone (Di sabato 10 aprile 2021) Glidalla parte deie degli imprenditori che, esasperati e abbandonati dal, hanno scelto in questi giorni di scendere in piazza per dire basta e ribellarsi. Stando all’ultimosettimanale realizzato da Termometro Politico e pubblicato sulle pagine di Affari, infatti, il 35% dei cittadini ha manifestato appoggio per i lavoratori protagonisti delle manifestazioni di questi giorni, senza alcuna distinzioni, mentre il 28,2% si è detto sì dalla loro parte ma consigliando loro di evitare contatti con frange come i no vax e i no mask. Per il 27,8% degli, ihanno avuto ragione a manifestare il loro disaccordo, ma dovrebbe limitarsi a chiedere più sostegni economici e non a ...

