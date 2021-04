Zona rossa | le ultime novità | regole e cambi di colore per le regioni

Advertising

raffaellapaita : Una buona notizia! Finalmente oggi tornano a #scuola 6 milioni di studentesse e studenti delle medie e elementari,… - insopportabile : Da Zona Rossa a Zona Rissa il passo è breve. - TeresaBellanova : Oggi finalmente riaprono elementari e medie e 6 milioni di studentesse e studenti possono tornare in classe, anche… - lilyyyttt : RT @phrenziii: io sull'orlo del l'ennesima mental settimana in breakdown: zona rossa: #lolchir… - CFalangi : RT @phrenziii: io sull'orlo del l'ennesima mental settimana in breakdown: zona rossa: #lolchir… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Anche per turismo all'estero, anche partendo dalla(ma con dei limiti) Isole Covid free, l'idea per l'estate Del resto sentiamo tanti parlare di luoghi covid free all'estero, che la ...Read More Primo Pianoe arancione, regole e colori: regioni, cosa cambia oggi 9 Aprile 2021arancione, oggi nuovo round di colori e regole per arginare la diffusione del ...Se la scienza è scienza quando diventi zona rossa e chiudi, la stessa scienza rimane scienza quando torni zona gialla e puoi riaprire". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite ...Ancora una settimana in zona rossa per la Campania, come a Pasqua. E dovrebbe essere una delle tre regioni al massimo livello di restrizione, fino al 18 aprile, insieme a Valle d’Aosta e Puglia.