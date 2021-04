Meteo Italia al 21 aprile, da brutto e freddo al caldo (Di giovedì 8 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Grandi cambiamenti in vista. I modelli matematici confermano quell’ampia variabilità atmosferica di cui abbiamo ampiamente parlato nei precedenti approfondimenti. Variabilità che dovrebbe portarci dapprima un nuovo peggioramento, poi un netto miglioramento grazie all’intervento di un promontorio anticiclonico. A quanto pare potrebbe trattarsi dell’Anticiclone africano, che ancora una volta approfitterà di un affondo depressionario a ridosso della Penisola Iberica portandosi sulle nostre regioni. Ne parleremo dettagliatamente tra non molto, perlomeno a livello evolutivo, ma possiamo anticiparvi che s’intravede un’impennata termica importante e conseguenti forti anomalie. E’ un’ipotesi ed è bene evidenziarlo, la traiettoria dell’affondo iberico potrebbe cambiare le carte in tavola ed è per questo motivo che al momento non ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 8 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Grandi cambiamenti in vista. I modelli matematici confermano quell’ampia variabilità atmosferica di cui abbiamo ampiamente parlato nei precedenti approfondimenti. Variabilità che dovrebbe portarci dapprima un nuovo peggioramento, poi un netto miglioramento grazie all’intervento di un promontorio anticiclonico. A quanto pare potrebbe trattarsi dell’Anticiclone africano, che ancora una volta approfitterà di un affondo depressionario a ridosso della Penisola Iberica portandosi sulle nostre regioni. Ne parleremo dettagliatamente tra non molto, perlomeno a livello evolutivo, ma possiamo anticiparvi che s’intravede un’impennata termica importante e conseguenti forti anomalie. E’ un’ipotesi ed è bene evidenziarlo, la traiettoria dell’affondo iberico potrebbe cambiare le carte in tavola ed è per questo motivo che al momento non ...

