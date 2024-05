Friends , 10 cose che forse non sapete sull'episodio finale - friends , 10 cose che forse non sapete sull'episodio finale - 20 anni fa, l’ultima tazza di caffè al Central Perk nell'epilogo di friends. Ecco, 10 curiosità sul gran finale della sitcom più amata: dal finale alternativo fan-made alle vere lacrime del cast ...

Friends, 5 episodi da vedere e rivedere per piangere a dirotto - friends, 5 episodi da vedere e rivedere per piangere a dirotto - Mettiamo in fila una lista di episodi della sitcom dall'incredibile impatto emotivo per tutti i fan dello storico gruppo d'amici.

Serata finale di Pieve Classica con il tributo a Lucio Battisti - Serata finale di Pieve Classica con il tributo a Lucio Battisti - Fervono i preparativi e le prove per la chiusura di PIEVE CLASSICA 2024 con la serata tributo dedicata a LUCIO BATTISTI, il grande cantautore italiano purtroppo ...