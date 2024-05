iPad Pro 2024 ufficiali | potenza e innovazione senza precedenti

(Di martedì 7 maggio 2024) I nuoviProsono qui: chip M4 rivoluzionario, display Tandem OLED, design sottile e intelligenza artificiale Apple svela i nuoviPro del, i tablet più potenti e versatili di sempre. Presentati all’evento Let Loose, questi dispositivi di sesta generazione rappresentano un passo avanti significativo in termini di prestazioni, display e design, consolidando il loro ruolo di riferimento assoluto nel panorama dei tablet.Pro: il chip Apple M4 Al centro dei nuoviPro pulsa il rivoluzionario chip Apple M4, realizzato con processo produttivo a 3 nm di seconda generazione. Si tratta di una prima assoluta per unPro, che anticipa addirittura i nuovi Mac. Dotato di una CPU a 10 core e una GPU a 10 core, il chip M4 offre ...

L’evento “Let loose” dedicato alle nuove generazioni dei tablet top e medio di gamma. Salto evolutivo anche per le app professionali e per gli accessori Magic Keyboard e Pencil

