Nuove Misure per la Sicurezza Stradale | Arrivano Due Autovelox sulla Tiburtina

Il testo, criticato dalle opposizioni e dalle associazioni dei familiari delle vittime, dopo il via libera della Camera deve andare in seconda lettura in Senato. Salvini: approvazione nei prossimi giorni

“Grazie al ministro Matteo Salvini sono in arrivo tante novità rispetto al Codice della strada. In particolare per tutelare i cittadini dagli ‘Autovelox selvaggi'”, così in una nota Davide Bordoni, consigliere capitolino e segretario regionale ...