**Mafia: frode prodotti petroliferi, Bombardieri ‘business non solo droga ma anche petrolio'** (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “In Italia la mafia opera a tutti i livelli, non solo droga ma frode fiscale e riciclaggio, con proiezioni in tutta Europa e reati che prima erano prerogativa dei colletti bianchi. Quest'operazione condotta da 4 Procure dimostra come le mafie operino su orizzonti finanziari diversi, che non sono più la droga ma il petrolio e la finanza, con imprenditori che sono punti di riferimento delle cosche di Reggio Calabria”. A spiegarlo il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, nel corso della videoconferenza con i procuratori di Roma Michele Prestipino, di Napoli Giovanni Melillo, di Catanzaro Nicola Gratteri, sull'operazione che ha portato a provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione di tipo mafioso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - “In Italia la mafia opera a tutti i livelli, nonmafiscale e riciclaggio, con proiezioni in tutta Europa e reati che prima erano prerogativa dei colletti bianchi. Quest'operazione condotta da 4 Procure dimostra come le mafie operino su orizzonti finanziari diversi, che non sono più lama ile la finanza, con imprenditori che sono punti di riferimento delle cosche di Reggio Calabria”. A spiegarlo il procuratore di Reggio Calabria Giovanni, nel corso della videoconferenza con i procuratori di Roma Michele Prestipino, di Napoli Giovanni Melillo, di Catanzaro Nicola Gratteri, sull'operazione che ha portato a provvedimenti cautelari a carico di una settantina di persone responsabili di associazione di tipo mafioso, ...

Advertising

MediasetTgcom24 : 'ndrangheta, maxi frode petrolifera: 70 arresti e sequestro di un miliardo #mafia - TV7Benevento : **Mafia: frode prodotti petroliferi, Bombardieri ‘business non solo droga ma anche petrolio’**... - TV7Benevento : Mafia: frode prodotti petroliferi, nel 2019 Bettozzi fermata in Rolls Royce con 300mila euro... - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Decine di persone sono state arrestate con accuse di mafia in diverse regioni del sud Italia, per una presunta gigantesca frode… - TV7Benevento : Mafia: frode prodotti petroliferi, soldi in nero tra Bettozzi e Gabriel Garko in intercettazioni... -