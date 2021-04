Juventus, Dybala torna decisivo: quale sarà il suo futuro? (Di giovedì 8 aprile 2021) Paulo Dybala è tornato a splendere in una delle partite più importanti della stagione. Dopo aver saltato oltre un mese di partite, l’argentino non è potuto rientrare nel derby contro il Torino a causa della punizione inflitta dalla società per non aver rispettato le norme anti-coronavirus. Contro il Napoli ‘La Joya’ ha avuto l’opportunità di rimediare al suo errore e soprattutto ha dato un segnale forte e chiaro dopo praticamente un’intera stagione sottotono. E ora più che mai ci si chiede cosa accadrà in estate. Juventus, Dybala e la situazione rinnovo Durante questa stagione spesso ci siamo dimenticati il reale valore di Paulo Dybala. L’argentino ha indubbiamente fatto un anno al di sotto della sufficienza ma ieri, proprio nel momento del bisogno, ha ricordato a tutti quanto può essere ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Pauloto a splendere in una delle partite più importanti della stagione. Dopo aver saltato oltre un mese di partite, l’argentino non è potuto rientrare nel derby contro il Torino a causa della punizione inflitta dalla società per non aver rispettato le norme anti-coronavirus. Contro il Napoli ‘La Joya’ ha avuto l’opportunità di rimediare al suo errore e soprattutto ha dato un segnale forte e chiaro dopo praticamente un’intera stagione sottotono. E ora più che mai ci si chiede cosa accadrà in estate.e la situazione rinnovo Durante questa stagione spesso ci siamo dimenticati il reale valore di Paulo. L’argentino ha indubbiamente fatto un anno al di sotto della sufficienza ma ieri, proprio nel momento del bisogno, ha ricordato a tutti quanto può essere ...

