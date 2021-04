Il primo rimedio ai furti dei dati sui social si chiama Registro pubblico delle opposizioni

(Di giovedì 8 aprile 2021) (foto: Maxim Ilyahov/Unsplash)Un miliardo di vittime in appena pochi giorni danno la misura della sicurezza in cui versano idegli utenti deinetwork, che da merce pagata soldi sonanti sono diventati qualcosa di non troppo dissimile dalle figurine da scambiare. Oggi per sapere il numero di telefono di chiunque basta un click, e l’assuefazione da attacchi informatici ci ha fatto dimenticare anche le piccole cose che potremmo fare per tutelarci: come il. Ma andiamo con ordine. Prima è stata la volta di Facebook, che a causa di un errore di configurazione (corretto nel 2019), ha permesso a ignoti di acquisire nomi, email, luoghi di residenza e numeri di telefono di circa 533 milioni di utenti, di cui 35 milioni in Italia. Ma poche ore dopo ...

Advertising

DipRoss : RT @erykaluna: Credo nel profumo del gelsomino che sale al primo piano e mi ricorda. Credo nel sussulto che ci guida nel segreto delle azio… - Paolashap : RT @erykaluna: Credo nel profumo del gelsomino che sale al primo piano e mi ricorda. Credo nel sussulto che ci guida nel segreto delle azio… - adelestancati : RT @erykaluna: Credo nel profumo del gelsomino che sale al primo piano e mi ricorda. Credo nel sussulto che ci guida nel segreto delle azio… - CasaLettori : RT @erykaluna: Credo nel profumo del gelsomino che sale al primo piano e mi ricorda. Credo nel sussulto che ci guida nel segreto delle azio… - LibriAmati : RT @erykaluna: Credo nel profumo del gelsomino che sale al primo piano e mi ricorda. Credo nel sussulto che ci guida nel segreto delle azio… -

Ultime Notizie dalla rete : primo rimedio

Proiezioni di Borsa

...tutti degli innumerevoli e scandalosi errori commessi e talvolta reiterati in questoanno di "... con in più un "" apparentemente innocuo, ma che invece aiuta il virus a infestare l'...... tra i piu' convinti sostenitori dell'iniziativa fin dalmomento,ha preso carata e penna ed ... Esiste però ora la possibilità che vi si ponga. Nei prossimi giorni il Governo prenderà in ...Mazzini 5,5. Prima per poco non combina la frittata sulla conclusione ravvicinata di Udoh, poi rimedia chiudendo la porta a Ragatzu. Non impeccabile in uscita sulla rete dei sardi. Milesi 4. In ...Il Napoli esce sconfitto per 2-1 sul campo dell’Allianz Stadium contro la Juventus, dove gli azzurri hanno pagato un primo tempo non all’altezza ... lanciandosi avanti, poi rimedia con quella falcata ...