Giudice sportivo | un turno a Barella | salta la sfida al ‘suo’ Cagliari

Le decisioni del Giudice sportivo dopo i recuperi della Serie A Sono due i giocatori fermati dal Giudice sportivo dopo i due recuperi tra Juventus-Napoli e Inter-Sassuolo, che si sono giocati nella giornata di ieri. Entrambi i giocatori fermati sono scesi in campo nella partita di San Siro. Si tratta di Nicolò Barella, che dunque salterà il match contro il 'suo' Cagliari e Traore che invece salterà la partita contro il Benevento. In casa Inter da segnalare l'entrata in diffida di Ashley Young che si va ad aggiungere a Romelu Lukaku e a Danilo D'Ambrosio: i tre con un cartellino giallo salteranno il match contro il Napoli di domenica 18.

