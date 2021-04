Coronavirus Sicilia, il bollettino dell’8 aprile 2021: 1.287 nuovi positivi, la situazione a Palermo (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1.287 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 24.958 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 8 aprile 2021. In lieve aumento il rapporto tra contagiati e tamponi è del 4,7%. Al momento, gli attuali positivi nell’Isola sono 26.527. Diminuiscono i ricoveri: 1.119 (-6 rispetto a ieri) sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 164 (+7) in terapia intensiva. 25.244 sono le persone in isolamento domiciliare. I nuovi decessi sono 11 in calo rispetto a ieri (-9), in aumento il numero di guariti nell'Isola, 95.Domani la cabina di regia deciderà i nuovi colori delle ... Leggi su mediagol (Di giovedì 8 aprile 2021) Sono 1.287 icasi dità alemersi innelle ultime 24 ore. 24.958 i tamponi processati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 8. In lieve aumento il rapporto tra contagiati e tamponi è del 4,7%. Al momento, gli attualinell’Isola sono 26.527. Diminuiscono i ricoveri: 1.119 (-6 rispetto a ieri) sono le persone ricoverate con sintomi in ospedale, di cui 164 (+7) in terapia intensiva. 25.244 sono le persone in isolamento domiciliare. Idecessi sono 11 in calo rispetto a ieri (-9), in aumento il numero di guariti nell'Isola, 95.Domani la cabina di regia deciderà icolori delle ...

