Concorsi pubblici | ecco come cambiano | modalità e info utili Le slides ufficiali PDF

Con il decreto legge n. 44/2021 sono state definite le nuove regole per sbloccare i Concorsi già banditi, per quelli che saranno banditi durante lo stato di emergenza e per quelli a regime. All'insegna della massima sicurezza, grazie al nuovo Protocollo validato dal Cts, della digitalizzazione e della semplificazione.

