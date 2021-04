Calcio: dopo Sanremo il cinema, Ibrahimovic reciterà nel film di Asterix e Obelix (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) - dopo la presenza a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si appresta a recitare nel film 'Asterix e Obelix: The Middle Empire', ultimo capitolo della saga degli irriducibili Galli in uscita il prossimo anno. La conferma è arrivata dallo stesso attaccante rossonero e della nazionale svedese con un post su Instagram: una foto con la scritta 'Antivirus', il nome del personaggio che Ibra interpreterà. Ibrahimovic reciterà al fianco di attori del calibro di Guillaume Canet, anche regista del film, e Gilles Lellouche che interpreteranno i due protagonisti: Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare. Non è la prima volta che uno sportivo prende parte ai film di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Roma, 8 apr. (Adnkronos) -la presenza a, Zlatansi appresta a recitare nel: The Middle Empire', ultimo capitolo della saga degli irriducibili Galli in uscita il prossimo anno. La conferma è arrivata dallo stesso attaccante rossonero e della nazionale svedese con un post su Instagram: una foto con la scritta 'Antivirus', il nome del personaggio che Ibra interpreterà.al fianco di attori del calibro di Guillaume Canet, anche regista del, e Gilles Lellouche che interpreteranno i due protagonisti: Marion Cotillard sarà Cleopatra mentre Vincent Cassel vestirà i panni di Giulio Cesare. Non è la prima volta che uno sportivo prende parte aidi ...

Advertising

FBiasin : Il 'bel calcio' è quello che bevi il caffè il giorno dopo e sei felice. - gabryjuve_89 : RT @CLACEV16: C’è chi si emoziona per un gol del dieci dopo mesi e per la mano sullo stemma e chi mente. Potete dire tutto su Paulo Dybala… - GioTroppoTop : RT @CLACEV16: C’è chi si emoziona per un gol del dieci dopo mesi e per la mano sullo stemma e chi mente. Potete dire tutto su Paulo Dybala… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 FOTO – Osimhen non si perde d’animo e carica i suoi sui social: “Altre… - Hope97986024 : RT @HarvesterofDark: @sissio78 @juventusfc @officialpes Sono tornato a PES dopo 11 anni di FIFA, credimi non c’è paragone. È talmente reali… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio dopo Torino: personalizzato per Lyanco e Singo ... Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena, calcio d'inizio ore 20.45) contro l'Udinese. Dopo l'attivazione ...

Pirlo, col Napoli è stata la partita della svolta? ... a un solo punto dal Milan) ma lo conferma anche il nuovo atteggiamento tenuto ieri in campo dalla squadra contro il Napoli, e lo sottolineano le parole di Andrea Pirlo nel dopo gara: "Abbiamo ...

Calcio C, tutti scontenti dopo Ravenna-Cesena 2-2 Corriere Romagna Calcio: dopo Sanremo il cinema, Ibrahimovic reciterà nel film di Asterix e Obelix Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Dopo la presenza a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si appresta a recitare nel film ‘Asterix e Obelix: The Middle Empire’, ultimo capitolo della saga degli irriducibili Galli in ...

Sporting Ariccia (calcio, Eccellenza), Trinca: “Mancano dieci partite e siamo primi in classifica, proviamoci” Dopo la sfida esterna all’Unipomezia, ospiteremo la Lupa Frascati: sono le due squadre favorite, ma è meglio affrontarle subito”. La ripresa del campionato è un premio per un gruppo che non si è ...

... Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia, in preparazione alla partita di sabato 10 aprile a Udine (stadio Dacia Arena,d'inizio ore 20.45) contro l'Udinese.l'attivazione ...... a un solo punto dal Milan) ma lo conferma anche il nuovo atteggiamento tenuto ieri in campo dalla squadra contro il Napoli, e lo sottolineano le parole di Andrea Pirlo nelgara: "Abbiamo ...Roma, 8 apr. (Adnkronos) – Dopo la presenza a Sanremo, Zlatan Ibrahimovic si appresta a recitare nel film ‘Asterix e Obelix: The Middle Empire’, ultimo capitolo della saga degli irriducibili Galli in ...Dopo la sfida esterna all’Unipomezia, ospiteremo la Lupa Frascati: sono le due squadre favorite, ma è meglio affrontarle subito”. La ripresa del campionato è un premio per un gruppo che non si è ...