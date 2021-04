Atletica | il Golden Gala a Firenze il 4 giugno

(Di giovedì 8 aprile 2021), 8 apr. - (Adnkronos) - Definita la sede della quarantunesima edizione delPietro Mennea. Il meeting internazionale dileggera, tappa del circuito Wanda Diamond League, in programma nella serata del 4, si svolgerà a, all'AsicsMarathon Stadium. La struttura, dedicata alla memoria del marchese Luigi Ridolfi, è una delle case dell'italiana, completamente ricostruita nel 2003 per ospitare la prima di due edizioni della Coppa Europa Bruno Zauli (evento che vi ebbe luogo anche due anni più tardi, nel 2005). Come noto da tempo, ilPietro Mennea lascerà quest'anno la sede tradizionale, lo Stadio Olimpico di Roma, per la concomitanza con i Campionati ...

DarioNardella : Grande notizia: l'edizione 2021 del Golden Gala #PietroMennea di atletica leggera sarà per la prima volta a… - sportli26181512 : Atletica, il Golden Gala 2021 approda a Firenze il 4 giugno: Arriva a Firenze l'edizione numero 41 del Golden Gala…

Lo ha detto il sindaco Dario Nardella commentando la scelta della Fidal di portare nella nostra città l'edizione 2021 delGala 'Pietro Mennea' dileggera. 'Saluto con particolare ...Il presidente FIDAL Stefano Mei: "Città fondamentale per il nostro movimento" Definita la sede della quarantunesima edizione delGala Pietro Mennea . Il meeting internazionale di...Firenze, 8 apr. – (Adnkronos) – Definita la sede della quarantunesima edizione del Golden Gala Pietro Mennea. Il meeting internazionale di atletica leggera, tappa del circuito Wanda Diamond League, in ...Nardella: riapertura fiere ed eventi ottima notizia per Pitti Uomo Atletica leggera: Golden Gala 2021 a Firenze in giugno. Nel segno di Larissa Iapichino Obbligo vaccinale: è necessario in società ...