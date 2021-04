Vaccini in azienda: possono farli anche i dipendenti non residenti o non italiani (Di martedì 6 aprile 2021) Per essere vaccinati in ufficio o sul proprio luogo di lavoro non servirà essere residenti nel posto o nella regione in cui ha sede l’azienda e neanche essere italiani. La possibilità, infatti è prevista anche per i lavoratori di altra nazionalità. Quanto al coordinamento, anche per la vaccinazione in ditte e uffici, pensata per potenziare ulteriormente la campagna di immunizzazione in corso nel Paese, sarà affidato alla Regioni. Saranno queste ultime, infatti, a fornire le dosi via via che le aziende ne faranno richiesta per i propri dipendenti. Non è prevista l’eventualità di uno stoccaggio delle fiale, “per scongiurare il rischio di usi impropri”, fa notare una fonte. Regole, criteri e presupposti sono fissati nelle “indicazioni ad interim per la vaccinazione anti ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 6 aprile 2021) Per essere vaccinati in ufficio o sul proprio luogo di lavoro non servirà esserenel posto o nella regione in cui ha sede l’e neessere. La possibilità, infatti è previstaper i lavoratori di altra nazionalità. Quanto al coordinamento,per la vaccinazione in ditte e uffici, pensata per potenziare ulteriormente la campagna di immunizzazione in corso nel Paese, sarà affidato alla Regioni. Saranno queste ultime, infatti, a fornire le dosi via via che le aziende ne faranno richiesta per i propri. Non è prevista l’eventualità di uno stoccaggio delle fiale, “per scongiurare il rischio di usi impropri”, fa notare una fonte. Regole, criteri e presupposti sono fissati nelle “indicazioni ad interim per la vaccinazione anti ...

