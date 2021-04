Nigeriano aggredisce poliziotto penitenziario a morsi | dito fratturato e 25 giorni di prognosi

(Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Aggressione nel carcere di Aversa e a pagarne le conseguenze unal quale è stato inflitto un morso da parte di un detenuto, tale da procurargli la frattura di un. La denuncia è del segretario regionale del Sappe Emilio Fattorello. Protagonista uncon problemi psichiatrici da poco arrivano nella struttura. E già durante il trasferimento si era reso protagonista di danneggiamenti al mezzo. L’aggressione all’agente si è verificata ieri. l’uomo è andato in escandescenza e ne è nata una colluttazione nella quale è rimasto ferito il. Per lui cure al pronto soccorso dell’Ospedale Civile cittadino e 25di. L’episodio solleva una criticità legata alla struttura ...

Era entrato in un supermercato senza mascherina e ha iniziato, senza motivo, a tossire sui clienti in fila alla cassa. Una volta che i dipendenti avevano chiamato la polizia, un 26enne nigeriano è fuggito. Rintracciato, ha aggredito gli agenti ma alla fine è stato arrestato e condannato : ora si attende il prossimo volo utile per il rimpatrio . Leggi anche > È accaduto a Fano (...Un detenuto nigeriano, affetto da gravi disturbi psichiatrici, ha fratturato con un morso un dito ad un'agente del carcere di Aversa ...